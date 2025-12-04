Банк «Йошкар-Ола» разместил временно свободные средства на сумму 270 млн руб. на один день в депозит Банка России в рамках операции «овернайт». Соответствующие данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Банк «Йошкар-Ола» на один день разместил 270 млн в депозит Банка России

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Банк «Йошкар-Ола» на один день разместил 270 млн в депозит Банка России

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Средства перечислены 2 декабря 2025 года, возврат с начисленными процентами должен был быть осуществлен 3 декабря. Сделка относится к категории существенных, но не является крупной и проводится в рамках обычной хозяйственной деятельности банка.

Сумма операции эквивалентна 12,71% от стоимости активов банка по состоянию на 1 июля 2025 года (2,125 млрд руб.).

Это уже вторая подобная операция банка в декабре. Ранее сообщалось, что банк «Йошкар-Ола» разместил в депозит Банка России 250 млн руб.

Анна Кайдалова