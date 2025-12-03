Банк «Йошкар-Ола» разместил в депозит Банка России 250 млн рублей

Банк «Йошкар-Ола» в рамках депозитной операции постоянного действия «овернайт» разместил на один день 250 млн руб. в депозит Банка России. Соответствующие данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

Сумма размещенных временно свободных денежных средств соответствует 11,76% от балансовой стоимости активов банка на июль 2025 года (2,12 млрд руб.).

Депозит был открыт 1 декабря 2025 года, средства с начисленными процентами должны были вернуть 2 декабря 2025 года. Сделка классифицируется как существенная, но не являющаяся крупной, и осуществляется в рамках обычной хозяйственной деятельности банка.

Анна Кайдалова