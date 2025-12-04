На капремонт двух административных зданий в Казани выделят 270,3 млн

В Казани на капитальный ремонт двух административных зданий направят 270,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Из этой суммы 228,5 млн руб. предусмотрено на ремонт здания Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана на ул. Вишневского. Средства пойдут на строительно-монтажные работы, замену инженерных систем, благоустройство территории, закупку мебели, оборудования и инвентаря.

Второй объект — здание Кабинета Министров Татарстана на пл. Свободы. На его капитальный ремонт, включая приобретение оборудования и мебели, выделено 41,8 млн руб. Финансирование будет осуществляться из бюджета республики, завершить работы планируют до 1 декабря 2026 года. Заказчиком также выступает ГБУ «Главстрой РТ».

Кроме того, в рамках закупки проведут капремонт еще двух зданий, чье назначение не указано. На ремонт здания на ул. Лесгафта выделят из бюджета республики 50 млн руб. Работы завершат до 1 декабря 2026 года. Заказчик — ГБУ «Главстрой РТ».

На ремонт нежилого помещения на ул. Максимова выделят из городского бюджета 10 млн руб. Эти работы должны быть завершены до 30 апреля 2026 года. Заказчиком является Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета муниципального образования города Казани.

Ранее сообщалось, что на обслуживание административных зданий Исполкома Казани выделят 26,1 млн руб.

Анна Кайдалова