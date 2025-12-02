На обслуживание административных зданий Исполкома Казани выделят 26,1 млн

В Казани на комплексное обслуживание административных зданий и прилегающих территорий выделят 26,1 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Работы будут выполняться с 1 января по 31 октября 2026 года за счет бюджета муниципального образования. Работы коснутся 6 зданий исполкома, расположенных по адресам: ул. Кремлевская, д. 1, 3, 5, 7, ул. Батурина, д. 5 и ул. Миславского, д. 4.

Исполнитель должен обеспечить техническое обслуживание инженерных систем — вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, видеонаблюдения, водоснабжения, канализации, отопления, телефонной связи и конгресс-систем.

В контракт включены уборка прилегающих территорий, санитарное содержание помещений, ремонт, а также работы разнорабочих: вынос крупногабаритного мусора, перенос мебели и техники, погрузочно-разгрузочные работы, замена флагов на фасадах и крышах зданий.

Заказчиком выступает Исполком Казани.

Анна Кайдалова