Прорыв трубы на Бассейной улице изменил движение автобусов в Московском районе

Около половины первого дня 19 ноября прорвало трубу с кипятком на Бассейной улице, сообщает пресс-служба «Теплосети». Прибывшие на место коммунальные службы перекрыли дорогу и начали заниматься откачкой воды.

Кипяток залил проезжую часть и тротуары, припаркованные рядом автомобили оказались частично затоплены. В зоне ограничения теплоснабжения оказались более 20 домов. Горячая вода подается туда в полном объеме.

Из-за случившегося СПб ГКУ «Организатор перевозок» было вынуждено временно изменить маршруты автобусов №36, 63, 72 и 286. Локализовать дефект коммунальщикам удалось спустя полчаса. В результате происшествия никто не пострадал.

Аварией уже заинтересовалось городское управление СК РФ по Петербургу, ведется доследственная проверка.

Андрей Маркелов