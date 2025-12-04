В Челябинске запустили новый автобус до микрорайона Привилегия

С 4 декабря в Челябинске начал работу новый автобусный маршрут №95 «Привилегия» — улица Молодогвардейцев, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Маршрут по регулируемому тарифу проходит по улицам Генерала Костицына, Лазурная, Просторная, Ефрейтора Потехина, Брусничная. Далее транспорт выезжает на улицу Лыжных Батальонов и через Гостевую и Северную в поселке Шершни доставляет пассажиров до Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. Сейчас курсируют пять автобусов среднего класса, запланировано постепенное увеличение до 16 единиц.

Каждое транспортное средство имеет 25 мест для сидения, кондиционер, низкий пол в салоне между первой и второй дверями, систему безналичной оплаты проезда и валидаторы. Перевозчиком является ООО «Автотранспортное предприятие 1».

В августе этого года «Организатор перевозок Челябинской области» объявил аукцион для обслуживания нового маршрута №95. Начальная стоимость контракта составила более 155,2 млн руб. Победитель снизил цену работ до 109,8 млн руб. Срок исполнения обязательств — до конца 2027 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Автотранспортное предприятие 1» зарегистрировано в Челябинске в 2014 году. Учредителем и директором является Александр Полянин. Выручка компании за 2024 год составила 121,8 млн руб., чистая прибыль — 10 млн руб. В портфеле поставщика 26 госконтрактов на обслуживание регулируемых маршрутов в городе на общую сумму 930,7 млн руб.

Виталина Ярховска