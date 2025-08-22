В Челябинске ищут перевозчика для обслуживания маршрута №95 за 155 млн рублей

«Организатор перевозок Челябинской области» ищет подрядчика для обслуживания маршрута №95, который проходит от микрорайона «Привилегия» по улице Молодогвардейцев в муниципальном центре. Начальная стоимость контракта составила более 155,2 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно проектной документации, общая протяженность маршрута №95 в прямую и обратную сторону составит 40,1 км. Курсировать будут 16 автобусов среднего класса, еще два останутся в резерве. Общественный транспорт будет начинать рейс в 6:10 от микрорайона «Привилегия», следовать через остановки «улица Брусничная», сады «Вишневый», «Мичуринец», «Петушок», «поселок Шершни», «улица Академика Королева», «Челябинский государственный университет», после чего проезжать по улице Братьев Кашириных и заканчивать движение на Молодогвардейцев. Срок исполнения контракта — с 1 декабря 2025 года по 31 декабря 2027-го.

Заявки на участие в аукционе принимают до 29 августа. Подрядчика определят 2 сентября.