На строительство новых зданий в двух детских лагерях Татарстана выделят 458 млн

В Татарстане направят 458 млн руб. на строительство новых корпусов двух детских оздоровительных лагерей — «Нармонка» и «Бор». Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

На модернизацию лагеря «Нармонка» в Лаишевском районе предусмотрено 258 млн руб. Лагерь расположен на берегу реки Меша, рассчитан на 220 детей и включает девять одноэтажных шлакоблочных корпусов и столовую на 250 мест.

Лагерь «Бор», являющийся филиалом буинского «ДОЛ „Чайка“», получит 200,1 млн руб. на строительство новых зданий. Он расположен в сосновом бору Буинского района, занимает 2,58 га и имеет восемь спальных корпусов, спортивные площадки, летнюю эстраду и столовую на 100 мест.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ», работы финансируются из республиканского бюджета, а завершить строительство и ввести объекты в эксплуатацию планируется к 1 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на капремонт нескольких детских лагерей выделят 456,9 млн руб.

Анна Кайдалова