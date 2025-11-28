В Татарстане на капремонт детских лагерей выделят 456,9 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт, включая установку и монтаж оборудования, детских оздоровительных лагерей выделят 456,9 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Наибольшую сумму потратят на капитальный ремонт лагеря «Пионер» в Зеленодольском районе — 157,6 млн руб. На втором месте по стоимости — лагерь «Приазовец» в Анапе, где ремонт и благоустройство обойдутся в 142,3 млн руб. Наименьшая сумма — около 8 млн руб. — предусмотрена на обновление спортивных площадок лагеря «Горьковец» в Зеленодольском районе.

Также в сумму входят ремонты лагерей «Сосенка» в Кукморском районе, «Костер» в Высокогорском районе, «Дубок» молодежного центра «Сэлт» в Алексеевском районе, лагеря «Мечта» в Зеленодольском районе и оздоровительного лагеря «Полянка» в Мензелинском районе. Все объекты будут модернизированы с закупкой мебели, оборудования, инвентаря и благоустройством территорий.

Финансирование предусмотрено из бюджета Татарстана. Работы должны завершиться к 1 декабря 2026 года. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

