Трафик торгцентров в период распродаж сократился на 4%

Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в торговых центрах России на неделе 24–30 ноября 2025 года сократился на 4% год к году, следует из данных Focus Technologies (есть у «Ъ»). В целом по итогам ноября снижение составило 2%.

В Москве посещаемость торговых центров в конце ноября потеряла 1% год к году, в Санкт-Петербурге — 4%. Директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов заявил, что трафик торговых центров и ритейлеров в ноябре был в среднем на 10% ниже, чем год назад.

Последняя неделя ноября — один из показательных периодов для торговой недвижимости из-за распродаж, приуроченных к «черной пятнице». В этом году их пик пришелся на 28–30 ноября. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин говорит, что потребители активнее экономят и значительная часть спроса переориентировалась на маркетплейсы.

Подробности — в материале «Ъ» «"Черная пятница" устала работать в России».