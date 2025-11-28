В ХМАО выплатили долг по зарплате перед сотрудниками на 5 млн рублей

Руководителя компании «Абсолют» из Ханты-Мансийска будут судить за задержку зарплаты сотрудникам на 5 млн руб., сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Он обвиняется по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) — дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Следствие установило, что с декабря 2024 года по март 2025 года при наличии средств на счетах компании директор не выплачивал зарплату сотрудникам. Вместо этого поступающие деньги тратились на другие цели.

Благодаря вмешательству прокуратуры долг перед работниками был полностью погашен.

Ирина Пичурина