Bloomberg: Рим после колебаний изменил стратегию по Украине

Слова министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о закупках оружия для Украины показывают, что правительство Джорджии Мелони изменило свою стратегию на фоне нехватки денег и напряженности внутри правящей коалиции, пишет Bloomberg.

«Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится»,— сказал господин Таяни в Брюсселе, комментируя участие в PURL — программе НАТО по закупке американского вооружения для Киева. По его словам, участие Италии в программе — «преждевременно».

По словам господина Таяни, в случае мира потребуются другие меры, например гарантии безопасности. Италия стала первой страной в Европе, прямо заявившей о нецелесообразности новых поставок во время мирных переговоров, делает вывод Bloomberg.

В октябре Рим выражал готовность присоединиться к PURL. Позиция Антонио Таяни контрастирует с призывом продолжать наращивать производство вооружений. Ранее в Украине заявили, что стране требуется ещё €1,2 млрд по этой программе для зимней безопасности.