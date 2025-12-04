Южная Корея ожидает в 2025 году рекордного объема экспорта в $700 млрд

Объем экспорта Южной Кореи по прогнозам достигнет в этом году рекордного уровня и превысит $700 млрд, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Министерство торговли республики.

В январе—ноябре экспорт превысил $640,2 млрд, что уже превосходит предыдущий рекордный показатель 2022 года ($628,7 млрд). Драйверами роста стали такие ключевые статьи экспорта как как полупроводники, автомобили, суда и оздоровительные био-товары. Также высокие показатели у поставщиков продуктов питания и косметических товаров на фоне растущей популярности корейской культуры во всем мире, говорится в сообщении.

Министр промышленности Ким Чжун Кван подчеркнул конкурентоспособность корейских товаров и обозначил намерение распространить «положительный импульс» на малые и средние предприятия и местную кооперацию. МСП в этом году также идет на рекорд, поставив за 11 месяцев товаров на $87,1 млрд.

Результаты достигнуты, среди прочего, благодаря диверсификации экспорта. Южная Корея расширила поставки в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евросоюза, и в другие регионы. Ранее экспорт страны был в значительной степени ориентирован на рынки США и Китая, подчеркивает министерство.

Эрнест Филипповский