Китай призвал США прекратить официальные контакты с Тайванем

Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай выступает против любых форм официальных контактов между США и Тайванем.

Как сообщает агентство «Синьхуа», Пекин призывал американскую сторону прекратить официальные контакты с островом и «воздержаться от любых ошибочных сигналов сепаратистским силам. «США признают правительство КНР единственным законным правительством Китая. В этом контексте народ Соединенных Штатов может поддерживать культурные, торговые и другие неофициальные отношения с народом Тайваня»,— говорится в обращении.

Заявление стало ответом на подписанный накануне президентом США Дональдом Трампом закон, который требует от Госдепа регулярно пересматривать и обновлять ключевые принципы взаимодействия Соединенных Штатов с Тайванем.

США является самым важным спонсором Тайваня, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей, отмечает «Синьхуа».

Эрнест Филипповский