NYP: в США задержали студента, готовившегося к массовой стрельбе в университете

В США арестовали студента пакистанского происхождения из Университета Делавэра по подозрению в подготовке массовой стрельбы на территории кампуса, сообщает New York Post.

По информации источников издания, при задержании в автомобиле 25-летнего Лукмана Хана нашли тайник с оружием, боеприпасами, бронежилетами и рукописный манифест с планом нападения.

Задержание произошло 24 ноября, когда полиция, заметив подозрительное поведение мужчины в парке, обыскала его пикап. В машине нашли пистолет Glock, модифицированный под полуавтоматическую винтовку, несколько магазинов на 27 патронов и бронепластины. Кроме того, был изъят блокнот с подробным планом расстрела полицейского управления университета, картой здания и пометками «убить всех» и «мученичество».

После обыска в доме подозреваемого в Уилмингтоне ФБР обнаружило дополнительный арсенал: винтовку типа AR, второй пистолет Glock с устройством для автоматической стрельбы, 11 магазинов и экспансивные пули. Все оружие было незарегистрированным.

Хан родился в Пакистане, но имеет гражданство США и ранее не был судим.