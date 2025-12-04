Президент Тайваня посоветовал Китаю сосредоточиться на своей экономике

Президент Тайваня Лай Циндэ заявил, что экономика Китая «испытывает трудности», и председателю Си Цзиньпину следует сосредоточиться на улучшении жизни своего народа, а не на «территориальной экспансии». Он добавил, что готов «помогать и сотрудничать в решении этих экономических проблем».

Фото: Ann Wang / Reuters

Фото: Ann Wang / Reuters

Выступая на саммите DealBook для New York Times, он поделился прогнозом, по которому экономика острова вырастет в этом году на 7,37%. «В то время как международные финансовые институты оценивают рост Китая лишь немногим выше 4%. Экономика Китая действительно испытывает трудности»,— сказал Лай Циндэ (цитата по Reuters).

3 декабря Пекин призвал США прекратить официальные контакты с Тайванем.

По данным статбюро Тайваня, экономика острова растет быстрыми темпами последние 15 лет. Согласно прогнозу, рост продолжится на волне спроса на технологии ИИ.

Прогнозы в отношении экономики Китая колебались в пределах 4—5%. Всемирный банк, несмотря на объявленную со стороны США тарифную войну, предсказывал ВВП КНР рост на 4,5% в 2025 году и 4% в 2026 году. Международный валютный фонд (МВФ) дал прогноз роста в 2025 и 2026 году в 4%. Swiss Re предполагал, что рост ВВП Китая замедлится в 2025 году до 4,7% по причине спада экономической активности на фоне ввода пошлин и общей неопределенности.

