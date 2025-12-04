Скотт Бессент может стать главным экономическим советником Трампа

Министр финансов США Скотт Бессент может быть стать главным экономическим советником президента Дональда Трампа — главой Национального экономического совета (NEC) Белого дома, сохранив при этом свой нынешний пост. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, этот шаг рассматривается как возможный, если нынешний глава NEC Кевин Хассетт, которого господин Трамп называл «потенциальным председателем ФРС», будет выдвинут на пост главы Федеральной резервной системы.

В Белом доме заявили, что любые кадровые изменения — пока лишь предположения, пока их не объявит президент.

Дональд Трамп уже сократил список кандидатов на пост главы ФРС с десяти до одного, но официальное решение отложил до начала 2026 года, напоминает Bloomberg. Любой его кандидат потребует одобрения Сената, а назначение в NEC — нет.