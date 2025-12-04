В Калифорнии разбился истребитель F-16 ВВС США

Истребитель F-16C Fighting Falcon («Боевой сокол») из элитной демонстрационной эскадрильи ВВС США «Thunderbirds» («Громовые птицы») потерпел крушение в среду в пустыне Мохаве на юге Калифорнии. Пилоту удалось катапультироваться, его доставили в больницу с не угрожающими жизни травмами.

Как сообщает телеканал ABC News, инцидент произошел во время учебного полета недалеко от населенного пункта Трона, примерно в 290 км от Лос-Анджелеса. На место выехали пожарные службы округа Сан-Бернардино.

По данным авиабазы Неллис в Неваде, откуда осуществлялся полет, обстоятельства катастрофы расследуются.