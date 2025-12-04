Кадыров ответил на слова Путина о готовности России к конфликту с Европой

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ждет приказа после высказывания президента России Владимира Путина о готовности Москвы в случае начала войны со стороны Европы.

«Ждем приказа,— написал Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале. — Если это все начнется, Вы же не обидитесь на нас, если они (Европа) сразу добровольно будут извиняться?»

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та начнет войну, то Москва готова ответить незамедлительно. Он обвинил Европу в том, что она блокирует мирное урегулирование на Украине, предлагая неприемлемые для России условия.

В НАТО в ответ заявили, что российская армия не способна победить Европу, а альянс «един как никогда» в защите союзников.