В Запорожье более 2 тысяч человек остались без света в результате атаки ВСУ

Более 2 тыс. человек остались без электричества на северо-западе Запорожской области в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

“В результате артиллерийского обстрела со стороны противника, повреждена электроэнергетическая инфраструктура области”,— написал господин Балицкий.

По словам главы региона, приступить к ремонту инфраструктуры не выходит из-за продолжающегося обстрела.

3 декабря аварийное отключение электроснабжения произошло в запорожском Мелитополе. Без света также осталось около 2 тыс. абонентов.