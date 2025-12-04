В Запорожье более 2 тысяч человек остались без света в результате атаки ВСУ
Более 2 тыс. человек остались без электричества на северо-западе Запорожской области в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
“В результате артиллерийского обстрела со стороны противника, повреждена электроэнергетическая инфраструктура области”,— написал господин Балицкий.
По словам главы региона, приступить к ремонту инфраструктуры не выходит из-за продолжающегося обстрела.
3 декабря аварийное отключение электроснабжения произошло в запорожском Мелитополе. Без света также осталось около 2 тыс. абонентов.