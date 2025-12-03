Курс доллара. Прогноз на 4–5 декабря
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
На текущей неделе курс доллара взял паузу в стремительном обесценении позиций на российском валютном рынке. По итогам внебиржевых торгов среды курс доллара составил 77,61 руб./$, что на 11 коп. выше значений конца предшествующей недели. Официальный курс доллара, согласно данным Банка России, опустился на 27 коп., до 77,96 руб./$. Поддержало курс американской валюты сезонное уменьшение предложения со стороны экспортеров, которые неделей ранее завершили уплату налогов в бюджет.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|78.00-80.00
|Банк Зенит
|79.00
|ПСБ
|77.00-82.00
|«БКС Мир инвестиций»
|78.00-80.00
|Консенсус-прогноз *
|79.13
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Курс рубля показал минимальные изменения
Курс российского рубля в среду практически не изменился по сравнению со вторником, показав разнонаправленные колебания. В первой половине дня рубль ослаб на фоне отсутствия прогресса в переговорах по Украине. Тем не менее понимание того, что переговоры продолжатся, а стороны заинтересованы в поиске компромисса, обусловило укрепление рубля во второй половине дня. В конечном счете курс рубля показал минимальные изменения и вернулся практически к уровням закрытия вторника: 77,59 руб. /$, 90,48 руб./€ и 10,98 руб./ CNY. В принципе, курс рубля может консолидироваться вблизи достигнутых уровней вплоть до заседания Банка России 19 декабря, результаты которого могут определить дальнейшую траекторию валютных курсов.
В ближайшие дни ждем доллар на уровне 76–78 руб./$
В ближайшие дни ждем доллар на уровне 76–78 руб./$. Рубль укрепился за прошедшую неделю на волне предложения валюты в рамках налогового периода и слабого спроса на валюту. Ключевые платежи за импорт уже прошли. Игроки постепенно готовятся к новому году, и активного спроса на валюту нет. Текущее укрепление рубля скорее стоит воспринимать как отклонение от равновесия, которое сформировалось около 80 руб./$. Волатильность курса в 2–3 руб./$ — нормальное явление для текущего состояния рынка. Тем не менее дополнительные продажи валюты со стороны Минфина в декабре могут укрепить курс еще на 2–2,5 руб.
Доллар остается под давлением на мировом рынке
Рубль остается крепким, несмотря на отсутствие позитивных новостей со стороны геополитической повестки. Цены на нефть восстанавливаются, при этом дисконты на российский сорт постепенно нормализуются. В числе факторов поддержки также находится увеличение на 60% объема регулярной продажи валюты со стороны ЦБ РФ на ближайший месяц. Доллар также остается под давлением на мировом рынке, поскольку сильная экономическая статистика из США ограничивает ожидания по смягчению монетарной политики Федрезерва.
Инвесторы будут учитывать декабрьское заседание ЦБ
В начале этой недели после прохождения 28 ноября пика налоговых выплат пара рубль/юань предприняла попытку возвращения в диапазон 11–11,5 руб./CNY, протестировав его нижнюю границу. Однако китайская валюта так и не смогла закрепиться выше. При этом в среду, 3 декабря, рубль смог перейти к укреплению, в частности, на фоне новостей о росте объема продаж валюты со стороны ЦБ РФ. В результате к вечеру среды китайская валюта отступила ниже 10,9 руб./CNY, вплотную подойдя к годовым минимумам. На наш взгляд, закрепление курса юаня ниже 11 руб. краткосрочно. Ожидаем, что до конца недели курс китайской валюты вернется в наш целевой диапазон 11–11,5 руб./CNY, обоснованный фактором спроса и предложения,— поддержку юаню окажет рост спроса на валюту со стороны импортеров и физлиц (зарубежный туризм). Также инвесторы будут учитывать декабрьское заседание ЦБ, где регулятор может снизить ставку на 50 б. п., до 16%, что также будет способствовать умеренному ослаблению рубля.
Не последнюю роль в укреплении рубля играет высокая ключевая ставка
В фокусе — геополитические события последних дней и перспективы мирных переговоров. При этом геополитика, скорее, выступает фактором повышенной волатильности валютных курсов. Серьезное движение валютных пар в декабре возможно в случае достижения договоренностей по урегулированию украинского конфликта, однако фундаментально на курс рубля влияет экспортно-импортный баланс, который опять сместился в сторону экспортеров. При слабом импорте экспортные поступления приходят на рынок и способствуют укреплению национальной валюты. Не последнюю роль в укреплении рубля играет высокая ключевая ставка, подогревающая спрос на рублевые активы. Американский доллар — под давлением ожидания дальнейшего снижения ставки Федрезервом США. В центре внимания — данные свежего отчета по расходам на личное потребление (PCE) за сентябрь, который может оказать влияние на позиции доллара.