Курс доллара. Прогноз на 4–5 декабря

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Курс рубля показал минимальные изменения Курс российского рубля в среду практически не изменился по сравнению со вторником, показав разнонаправленные колебания. В первой половине дня рубль ослаб на фоне отсутствия прогресса в переговорах по Украине. Тем не менее понимание того, что переговоры продолжатся, а стороны заинтересованы в поиске компромисса, обусловило укрепление рубля во второй половине дня. В конечном счете курс рубля показал минимальные изменения и вернулся практически к уровням закрытия вторника: 77,59 руб. /$, 90,48 руб./€ и 10,98 руб./ CNY. В принципе, курс рубля может консолидироваться вблизи достигнутых уровней вплоть до заседания Банка России 19 декабря, результаты которого могут определить дальнейшую траекторию валютных курсов.

Илья Федоров,

главный экономист В ближайшие дни ждем доллар на уровне 76–78 руб./$ В ближайшие дни ждем доллар на уровне 76–78 руб./$. Рубль укрепился за прошедшую неделю на волне предложения валюты в рамках налогового периода и слабого спроса на валюту. Ключевые платежи за импорт уже прошли. Игроки постепенно готовятся к новому году, и активного спроса на валюту нет. Текущее укрепление рубля скорее стоит воспринимать как отклонение от равновесия, которое сформировалось около 80 руб./$. Волатильность курса в 2–3 руб./$ — нормальное явление для текущего состояния рынка. Тем не менее дополнительные продажи валюты со стороны Минфина в декабре могут укрепить курс еще на 2–2,5 руб.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Доллар остается под давлением на мировом рынке Рубль остается крепким, несмотря на отсутствие позитивных новостей со стороны геополитической повестки. Цены на нефть восстанавливаются, при этом дисконты на российский сорт постепенно нормализуются. В числе факторов поддержки также находится увеличение на 60% объема регулярной продажи валюты со стороны ЦБ РФ на ближайший месяц. Доллар также остается под давлением на мировом рынке, поскольку сильная экономическая статистика из США ограничивает ожидания по смягчению монетарной политики Федрезерва.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Инвесторы будут учитывать декабрьское заседание ЦБ В начале этой недели после прохождения 28 ноября пика налоговых выплат пара рубль/юань предприняла попытку возвращения в диапазон 11–11,5 руб./CNY, протестировав его нижнюю границу. Однако китайская валюта так и не смогла закрепиться выше. При этом в среду, 3 декабря, рубль смог перейти к укреплению, в частности, на фоне новостей о росте объема продаж валюты со стороны ЦБ РФ. В результате к вечеру среды китайская валюта отступила ниже 10,9 руб./CNY, вплотную подойдя к годовым минимумам. На наш взгляд, закрепление курса юаня ниже 11 руб. краткосрочно. Ожидаем, что до конца недели курс китайской валюты вернется в наш целевой диапазон 11–11,5 руб./CNY, обоснованный фактором спроса и предложения,— поддержку юаню окажет рост спроса на валюту со стороны импортеров и физлиц (зарубежный туризм). Также инвесторы будут учитывать декабрьское заседание ЦБ, где регулятор может снизить ставку на 50 б. п., до 16%, что также будет способствовать умеренному ослаблению рубля.