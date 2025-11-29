Волейболисты «Белогорья» одолели лидера чемпионата в выездном матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» нанес поражение «Зениту» из Санкт-Петербурга в десятом туре Суперлиги. Матч прошел в Санкт-Петербурге 29 ноября и завершился со счетом 3:2 в пользу белгородской команды (23:25, 19:25, 25:23, 25:20, 9:15). Эта победа позволила «львам» сместить петербургский клуб с первой позиции в турнирной таблице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между ВК «Белогорье» и «Зенит»

Фото: пресс-служба ВК «Белогорье» Матч между ВК «Белогорье» и «Зенит»

Фото: пресс-служба ВК «Белогорье»

Лучшим бомбардиром «Белогорья» стал капитан Павел Тетюхин, заработавший 29 очков. 12 очков принес Иван Яковлев, десять набрал Иван Подребинкин. У «Зенита» 31 очко на счету Владислава Бабкевича, 17 набрал Марлон Янт.

«Матч складывался непросто, несмотря на две первые партии, которые мы вроде бы уверенно выиграли. Все равно все было очень плотно, счет был все время скользкий. Сложно было. На тай-брейк выходили с максимальной концентрацией. Понимали, что сет укороченный, и никаких поблажек не будет. Соответственно, с первого мяча начали, и очень рад, что довели до победы»,— сказал главный тренер «Белогорья» Сергей Баранов.

По итогам встречи белгородский клуб поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы с 21 очком (+3 за последний матч). 3 декабря «Белогорье» сразится с «Кузбассом». Матч одиннадцатого тура пройдет в Туле и начнется в 18:30 по московскому времени.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», 25 ноября «Белогорье» победило «Факел Ямал» из Нового Уренгоя в девятом туре Суперлиги. Матч завершился со счетом 0:3 (20:25, 21:25, 21:25). Такую победу в белгородском клубе назвали «сухой».

Сергей Калашников