В белгородском «Белом квартале» рассказали, от каких объектов отказались

В АНО «Центр содействия строительству Белгородской области» сообщили «Ъ-Черноземье», что коммерческие объекты №№2, 5 и 12, ранее предусматривавшие общественно-деловую застройку — рестораны, кафе и офисные помещения — исключены для увеличения общественного пространства.

Параметры одного из ключевых строительных проектов последних трех лет в Белгороде — «Белого квартала» на Свято-Троицком бульваре — были изменены. Речь идет о пересмотре объема вложений в 108 тыс. кв. м коммерческой и общественно-деловой недвижимости квартала: он снижен с 15 млрд до менее 13 млрд руб. Стоимость строительства оценивается в 120 тыс. руб. за 1 кв. м.

Для шести лотов уже определены инвесторы: это структура «Агрокомплекса имени Ткачева», ООО «Жилстрой», АО «Компания Белпанель», ООО «Развитие» и ИП Анна Татаринцева. Еще три лота планируется выставить на конкурс.

Первый этап предполагается завершить не в декабре 2025 года, как сообщалось ранее, а в конце 2026 года: из-за «оперативной обстановки», судебных споров с жителями снесенных домов и других сопутствующих трудностей. Полная реализация «Белого квартала» ориентирована на будущие пять лет. Эксперты считают, что стоимость проекта в ходе дальнейшей реализации может вырасти, впрочем, как и сроки.

Анна Швечикова