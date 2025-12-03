Минздрав России внес изменения в проект приказа об отработке выпускников-медиков

Минздрав России внес изменения в проект приказа о наставничестве — об обязательных отработках для выпускников медицинских вузов и колледжей. В пресс-службе министерства сообщили, что в проекте изменили положение о медицинских организациях, куда выпускники могут устроиться на работу с наставником.

В Минздраве сообщили, что выпускники-медики могут трудоустраиваться по основному месту работы на должности по своей специальности. Теперь наставничество для студентов предоставляют все медицинские организации, которые оказывают бесплатную медицинскую помощь гражданам по ОМС. Это, отметили в Минздраве, избавит выпускников медвузов и колледжей от проблем с трудоустройством.

«Отдельно отметим, что определяющим здесь является сам факт участия медорганизации в реализации программы госгарантий, а не оказание медпомощи в рамках программы госгарантий по тому конкретному профилю, по которому трудоустраивается специалист»,— указали в пресс-релизе.

Принятый Госдумой закон Минздрав представил еще в феврале 2025 года. Первая редакция предполагала, что выпускники медицинских вузов, учившиеся на бюджетных местах, после получения диплома должны три года отработать под руководством наставника в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС. Ко второму чтению закон смягчили. Обязательное заключение целевых договоров будет распространяться только на бюджетное образование по программам ординатуры. Они также должны будут отработать до трех лет в государственных медучреждениях под руководством наставника. 11 ноября инициативу приняли сразу во втором и третьем чтениях. Президент России Владимир Путин подписал его 17 ноября.