Зачем Минздраву РФ интернет

Нехватка информации — боль российской медицины. Мы все время видим это в нашей работе. Родители тяжело заболевших детей не понимают, что делать, копаются в интернете, почти случайно находят нужное, по дороге начитавшись всяких ужасов. Врачи в регионах не представляют себе возможностей здравоохранения, не знают, куда отправить ребенка с редким заболеванием. Отсутствие информации может убивать. А она могла бы находиться на сайте Минздрава РФ — вместо сплошь радостных новостей и неработающих ссылок. Как сделать сайт полезным? Советую Минздраву на основе мирового опыта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль

Взглянем на картину дня, что нового и важного происходит в российском здравоохранении по версии заглавной страницы минздравовского сайта (по состоянию на 3 декабря): «Россия и Китай расширяют взаимодействие в сфере здравоохранения», «Михаил Мурашко поздравил Российский центр неврологии с 80-летием», «Михаил Мурашко направил приветствие участникам XVII Всероссийского форума Службы крови». Вверху страницы граждан чуть запоздало поздравляют с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. И там же предлагается изучить три национальных проекта и 12 федеральных.

Вряд ли хоть что-то из этого удастся практически использовать для взаимодействия с российской системой здравоохранения. Ну да, в интернете много бессмыслицы, просто закрой страницу. Только ведь это сайт Минздрава. Его должны открывать в первую очередь, здесь находить нужную для лечения информацию.

Я не фантазирую. Посмотрим, например, сайт Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA), условного американского аналога нашего Минздрава. (Условного, потому что это управление занимается лекарствами и едой, но не медицинскими учреждениями.)

Открываю раздел «Лекарства» — и сразу вижу рубрику «Предупреждения» со свежими списками отозванных с рынка препаратов, а также лекарств, про которые получены какие-то настораживающие сведения. Тут же реестр новых препаратов и клинических исследований. Неподалеку — знаменитая «Оранжевая книга», список оригинальных лекарств и дженериков со сравнением их качества. Вещи, мягко говоря, небесполезные.

Вернемся к Минздраву РФ — ведь у него есть еще и каналы в «ВКонтакте», Telegram, даже в «Одноклассниках». Публикации там более человечные, чем на основном сайте.

Например, про ВИЧ. Важная и болезненная тема. В нашей стране, оказывается, на ВИЧ проверено 54 млн человек — 37% населения. А в Европе — всего 3%. Я готов был бы не обращать внимания на эту странность, если бы увидел здесь же ответ на очевидный вопрос: «Куда идти проверяться? Телефоны, адреса?»

Стандартная схема «интересных публикаций» в исполнении соцсетей министерства выглядит так: «Врачи такой-то больницы спасли такого-то сложного пациента». Радуюсь, но что мне с этого?

А вот как про такие вещи надо писать не для отчета непонятно перед кем, а для общей пользы: «FDA одобрило новую схему лечения гемофилии». Следом —– названия лекарств, подробные объяснения, кому и зачем их должны прописывать, ссылка на клинические исследования и телефон для справок.

Или вот, чтобы были примеры не только FDA, публикация с сайта французского минздрава: «Реформа в сфере инвалидных кресел в шести вопросах и ответах для инвалидов и их близких». Все понятно и по делу.

Не хочу лезть в детали и цепляться к мелочам. В сетевой деятельности Минздрава масса некачественного и иногда вредного. Примеры — просто для понимания. В рубрике «Горячая линия» для моего региона, Москвы, указан не тот телефон. В «Анонсах» нет анонсов. В «Предстоящих мероприятиях» нет предстоящих мероприятий. В опросе об удобстве получения информации на сайте шестой год висит оценка «1,5 балла из 5» при полном отсутствии изменений.

Это пустяки. Важен общий посыл. Минздрав, главный в России по здоровью, не думает о том, чтобы информация на его сайте пригодилась гражданам.

Получилась прямо не колонка, а открытое письмо министерству. Вдруг на своем сайте опубликуют.

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»