Спорщикам добавят альтернатив

“Ъ” проанализировал мероприятия по направлению «Разрешение споров», содержащиеся в утвержденной властями Национальной модели целевых условий развития бизнеса. В целом заложенные в этой «дорожной карте» инициативы направлены на дальнейшее снижение нагрузки на судебную систему за счет развития альтернативных способов разрешения споров. В частности, планируется существенно усилить роль третейских судов — например, за счет придания их решениям силы исполнительного листа, урегулирования вопроса включения третейских оговорок при закупках госкомпаний. Право государственных судов на снижение неустойки по экономическим спорам власти при этом намерены ограничить.

Правительство намерено существенно усилить роль внесудебных способов разрешения споров — это следует из плана мероприятий по направлению «Разрешение споров», содержащегося в Национальной модели целевых условий развития бизнеса. Поясним, речь идет об утвержденном правительством комплексе мероприятий по улучшению делового климата РФ по 11 приоритетным направлениям (см. “Ъ” от 2 декабря).

В частности, к 2030 году планируется значительно нарастить количество исковых заявлений, поданных в постоянно действующие арбитражные учреждения (ПДАУ; третейские суды),— с нынешних 2,9 тыс. до 10 тыс. в год. Для этого планируется повысить значимость решений ПДАУ — например, за счет придания силы исполнительного листа решениям арбитров (включенных в список рекомендованных) по денежным требованиям в отношении физлиц или юрлиц. В таком случае для принудительного исполнения решений уже не будет необходимости обращаться в госсуды.

Также планируется урегулировать вопрос включения арбитражных оговорок в договоры о закупках госкомпаний (в рамках 223-ФЗ). Сейчас, поясним, закон в целом не запрещает включать в такие контракты арбитражные оговорки (условие о подсудности споров третейскому суду). Например, известны случаи установления подсудности споров по госконтрактам Арбитражному учреждению при СоюзМаше (имеет статус ПДАУ по решению Минюста РФ). Однако госсуды нередко отказывают в выдаче исполнительных листов на решения этого арбитража, порой считая споры из-за госзакупок неарбитрабельными, причем четкого и понятного подхода в судебной практике пока не сформировалось. ФАС же, как следует из письма службы от 7 апреля 2023 года, допускает включение третейской оговорки в госконтракт лишь в качестве альтернативной подсудности наряду с государственным судом.

Планом также предусматривается возможность конфиденциального (по ходатайству сторон) рассмотрения госсудами дел, связанных с контролем за работой арбитража, и публикации судебных решений по таким спорам в обезличенном виде. Отметим, что само третейское разбирательство проходит конфиденциально, но о предмете спора зачастую можно узнать из постановлений госсудов, в которые компании обращаются за признанием или отменой решения арбитров. Полномочия же госсудов снижать неустойку по спорам бизнеса о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг предлагается ограничить: предприятиям могут дать право закрепить запрет на уменьшение неустойки в договоре.

Подобные предложения способны снизить нагрузку на госсуды. Власти, напомним, уже не первый год принимают меры для этого. Среди наиболее чувствительных использованных инструментов — существенное повышение госпошлин при обращении граждан и компаний в суды (см. “Ъ” от 23 июля 2024 года). Однако, как показывает статистика, пока это не дало ощутимого эффекта. По данным Судебного департамента при Верховном суде за первую половину 2025 и 2024 годов, количество поданных исков в арбитражные суды первой инстанции составило 1,01 млн против 1,001 млн соответственно, то есть сокращения не произошло. Снизилось лишь число обжалований: в апелляцию жалоб было подано на 31% меньше, в окружную кассацию — на 20%. По подсчетам “Ъ”, число жалоб в ВС по экономическим спорам за январь—октябрь 2025 года сократилось в два раза (на 49,3%) год к году (см. “Ъ” от 20 ноября).

Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский рассказывает, что сейчас проблемы в развитии арбитража сохраняются: уровень отказов в признании решений иностранных арбитражей составляет около 40%, неприведения в исполнение и отмены внутренних решений — около 20%. «Эти показатели — просто катастрофа для развитого правопорядка»,— говорит он. Гендиректор национальной юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев полагает, что предложения нацелены на разгрузку госсудов и улучшение инвестклимата — внесудебные процедуры часто обходятся дешевле, особенно с учетом высоких госпошлин и судебных расходов.

В идее придать силу исполнительного документа решениям арбитров ПДАУ руководитель группы публичных споров и защиты бизнеса VEGAS LEX Станислав Матюшов видит ряд плюсов. В том числе — повышение эффективности третейского разбирательства и активное привлечение бизнеса к использованию арбитража в РФ. Однако есть и риски, добавляет Юрий Мирзоев: например, сложно будет вернуть взысканное по решению арбитража, если госсуд отменит его уже после исполнения. В связи с этим нужно разработать механизм противодействия злоупотреблениям, в том числе на этапе исполнительного производства, указывает господин Матюшов.

В части арбитражной оговорки в договорах о закупках, отмечает Юрий Мирзоев, предлагается устранить правовую неопределенность и дать бизнесу гарантии, что заранее согласованная процедура будет соблюдена. Это, с одной стороны, даст возможность выбрать специализированный арбитраж (например, по строительству или IT) и соблюсти конфиденциальность, но есть и риски того, что госзаказчик будет настаивать на «удобном» ему ПДАУ.

Возможность установления запрета судам снижать неустойку юристы оценивают неоднозначно. Как отмечает Станислав Матюшов, в большинстве случаев суды по ходатайству ответчика снижают неустойку без достаточных оснований и в итоге она фактически утрачивает свою обеспечительную функцию. Вместе с тем запрет на снижение неустойки может создать пространство для злоупотреблений, предупреждает Александр Гребельский. По его словам, некоторые крупные контрагенты предъявляют требования о взыскании неустойки перед самым истечением срока исковой давности по контрактам, которые давно не могут быть исполнены (например, из-за санкций). В итоге набегают огромные суммы.

Решением проблемы, полагает господин Мирзоев, может стать установление предельного размера неустойки либо распространение правила только на определенные виды договоров или на бизнес определенного масштаба. Также можно оставить суду возможность снижать неустойку в исключительных случаях. Иначе, опасается юрист, риски могут перевесить преимущества, поскольку сильная сторона в договоре (монополист, крупная корпорация) сможет навязать контрагенту условие о запрете снижения явно завышенной неустойки.

Евгения Крючкова, Анна Занина