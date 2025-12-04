Патент на бюджетной основе

Минобрнауки подготовило проект поправок к Гражданскому кодексу о распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности (изобретения, программы, произведения культуры и искусства и так далее), которые были созданы за счет бюджетных субсидий или грантов. Цель такого регулирования — повышение эффективности трат государства на эти цели и стимулирование внедрения разработок в производство. Введение единых правил на федеральном уровне позволит унифицировать «правила игры» в этой сфере, отмечают эксперты.

Подготовленным законопроектом Минобрнауки намерено дополнить четвертую часть Гражданского кодекса статьей 1240.2 о распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные за счет бюджетных субсидий или грантов. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сейчас правовое регулирование отношений в этой сфере носит фрагментарный характер, что плохо отражается на эффективности бюджетных трат. В министерстве отмечают, что для того, чтобы изобретение не «оказалось на полке», у разработчика должна быть не только заинтересованность в этом, но и реальная возможность использовать результаты интеллектуальной деятельности.

Поправки предполагают, что по умолчанию право на получение патента, а также исключительное право на РИД при бюджетном финансировании принадлежит лицу, указанному в договоре исполнителем. Исключения: если результат необходим для предоставления государственных (муниципальных) услуг либо для осуществления государственных (муниципальных) функций, а также в других установленных законом случаях. В этих ситуациях правообладателем будут, соответственно, РФ, субъект федерации или муниципальное образование.

Если для создания РИД привлекается софинансирование третьего лица (и исключительное право при этом не принадлежит властям), то оно также может получить патент и права на РИД (самостоятельно или совместно с исполнителем). Также предусматривается, что, если правообладателем является РФ, регион, муниципалитет либо третье лицо, исполнитель может использовать результат интеллектуальной деятельности в собственных целях на условиях безвозмездной неисключительной лицензии. Отметим, что все предложенные поправки не применяются в отношении РИД, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности, а также в иных установленных законом случаях.

Руководитель дирекции юридической фирмы VEGAS LEX Кирилл Никитин поясняет, что действующее законодательство, подробно регулируя процедуру приобретения и распоряжения исключительными правами на РИД, созданные по государственному или муниципальному контракту (ст. 1240.1 ГК РФ), для случаев использования госсубсидий или грантов специальных норм не содержит. Такие правоотношения регламентируются различными нормативными актами, договорами, а зачастую — на уровне судебной практики.

«В отсутствие единого регулирования, суды зачастую руководствуются нормами, как ни странно, Бюджетного кодекса, рассматривая спор через призму иных, не характерных для института интеллектуальной собственности правоотношений»,— замечает эксперт. В этом смысле введение единых правил на федеральном уровне позволит унифицировать «правила игры» и избежать негативных последствий, полагает Кирилл Никитин.

Эксперт считает, что «на первый взгляд механизм выглядит вполне "рабочим"», и не видит существенных рисков принятия нового регулирования. Он отмечает наделение государства полномочиями по вовлечению РИД в гражданский оборот в случае пассивного поведения их разработчика или автора — ключевым фактором успешной реализации этого права, таким образом, становится проактивная позиция властей.

Законопроект продолжает вектор на усиление контроля за РИД, созданными за счет госфинансирования, отмечает управляющий партнер Legal Eagles Армен Серобян. Теперь, по его словам, регулированием будут охвачены практически любые случаи создания РИД с привлечением бюджетных средств. По мнению эксперта, предложенный механизм будет востребован в таких сферах, как энергетика, добыча полезных ископаемых, машиностроение, авиационная и космическая отрасли, а также IT.

Венера Петрова