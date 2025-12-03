В Минэкономики призвали не делать поспешных выводов о росте экономики

Многие экономические показатели продемонстрировали положительную динамику в октябре, однако на это повлияли локальные и временные факторы. Поэтому делать выводы о развороте трендов в российской экономике пока рано, заявила замминистра экономического развития России Полина Крючкова. Ее комментарии приводят «РИА Новости».

Госпожа Крючкова отметила, что сейчас все органы власти работают над реализацией плана структурных изменений в экономике. «Особенно тех его (плана .— “Ъ”) инструментов, которые связаны с повышением эффективности инвестиций и использования трудовых ресурсов, а также ростом производительности труда»,— указала замминистра экономразвития.

В опубликованном обзоре Минэкономики отмечается, что в октябре ВВП в России вырос на 1,6% в годовом выражении. За 10 месяцев 2025 года этот показатель вырос на 1% г/г. Номинальная зарплата выросла на +13,1%, уровень безработицы составил 2,2% (как и в сентябре). Оборот розничной торговли в октябре ускорился на 4,8% г/г после +1,8% г/г в сентябре.