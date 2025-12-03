Прокурор области поручил проверить выдачу льготных лекарств в Гаврилов-Яме

Прокуратура Ярославской области начала проверку по сообщениям о проблемах с выдачей льготных лекарств в больнице Гаврилов-Яма. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Провести проверку поручил прокурор области Климент Юрздицкий после публикаций в СМИ. Местные жители в социальных сетях опубликовали видео очереди, которая выстроилась за лекарствами в местной больнице. Люди сообщили, что ждать лекарств пришлось больше трех часов.

Проверка прокуратуры оценит соблюдение законодательства о здравоохранении, включая своевременность закупок и наличие лекарств для льготников. Особое внимание уделят кадровому обеспечению больницы и аптечных пунктов. Кроме того, прокурор области распорядился расширить проверку на все районы Ярославской области. Это позволит выявить возможные нарушения и принять меры для защиты прав граждан.

Как сообщает Yarnews, в региональном министерстве здравоохранения проблемы объяснили нарушениями в работе аптечного пункта. Сама больница теперь является подразделением Ростовской ЦРБ. В Минздраве рассказали, что принято решение увеличить время работы аптеки.

Антон Голицын