Рост в октябре поддержал отложенный спрос

Свежая порция макроэкономических данных Росстата за январь—октябрь 2025 года позволила Минэкономики оценить годовой прирост ВВП в октябре на уровне 1,6% против 0,9% в сентябре (с учетом сезонности — плюс 1,1% и 0,5% за месяц, соответственно). При этом, по оценке статистиков, в третьем квартале годовой рост экономики был на уровне 0,6%.

Одна из причин такого результата — октябрьский подскок выпуска в промышленности, а точнее в обработке, который объясняется работой ВПК и нефтепереработки (см. “Ъ” от 27 ноября и 3 декабря). По оценке Минэкономики с учетом сезонности, в октябре к сентябрю обработка подскочила на 4,5% (на 3,6% по оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, ЦМАКП). Заметно повышенные по сравнению с сентябрьскими годовые темпы роста Росстат фиксирует также в строительстве, транспорте и услугах.

Вторым наиболее заметным источником октябрьского всплеска ВВП был частный спрос. По оценке Минэкономики, совокупное частное потребление (розница, общепит и платные услуги) выросло в годовом выражении в октябре на 4,8% (на 4,6%, по оценке ЦМАКП) против 2,6% в сентябре. Основной движущей силой такого всплеска был отложенный спрос на непродовольственные товары — в июле-августе банковские депозиты граждан не росли, а реальная зарплата повысилась на 4,7% в годовом выражении в сентябре после 3,8% в августе. По оценке ЦМАКП, с учетом сезонности, в октябре к сентябрю потребление подскочило на 1,3%, а среднемесячные темпы его прироста в третьем квартале составили 0,4% против 0,5% во втором и минус 0,1% в первом квартале. «Неожиданный позитив. Но это ненадолго»,— комментирует Игорь Поляков из ЦМАКП. При этом, хотя уровень безработицы составил 2,2%, как и в сентябре 2025 года, в октябре, по его словам, началось снижение предложения вакансий.

В ноябре, между тем, зафиксирован спад частного спроса (по данным «Сбериндекса») и очередной спад деловой активности в промышленности, и в обработке в частности — по оценкам самого Росстата, он был максимальным с начала 2024 года. По данным композитного индекса PMI (услуги и обработка, прокси ВВП), в ноябре 2025 года экономика России пребывала в стагнации, деловая активность в услугах была чуть выше нуля, а в промышленности — снижалась (см. график). Между тем по итогам десяти месяцев 2025 года рост ВВП сохранился на уровне плюс 1% в годовом выражении, оценили в Минэкономики.

Артем Чугунов