Обновленная Академия журналистики “Ъ” выпустила первый поток

Слушатели пилотного потока Академии журналистики “Ъ” получили сертификаты об успешном прохождении курса. Их торжественно вручили гендиректор “Ъ” Роман Уманский, шеф-редактор издательского дома Михаил Лукин и ректор Финансового университета Станислав Прокофьев. Благодаря партнерству с университетом выпускники получили не только свидетельство “Ъ”, но и документ государственного образца о повышении квалификации.

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Академия журналистики “Ъ” была запущена в 2013 году, спустя семь лет проект прервался из-за пандемии коронавируса. Летом 2025 года “Ъ” воссоздал академию в обновленном формате. После конкурса эссе и собеседования сформировалась группа из 24 человек; большинство — студенты и недавние выпускники вузов. Лекционный курс составил более чем 200 часов. Слушатели узнали об экономике медиахолдинга, работе журналиста в разных жанрах и особенностях функционирования сегментов редакции. Также они смогли пройти стажировку в “Ъ” и подготовили учебную газету.

Новый набор академии планируется в 2026 году.

