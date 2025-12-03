Обновленная Академия журналистики “Ъ” выпустила первый поток

Слушатели пилотного потока Академии журналистики “Ъ” получили сертификаты об успешном прохождении курса. Их торжественно вручили гендиректор “Ъ” Роман Уманский, шеф-редактор издательского дома Михаил Лукин и ректор Финансового университета Станислав Прокофьев. Благодаря партнерству с университетом выпускники получили не только свидетельство “Ъ”, но и документ государственного образца о повышении квалификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Академия журналистики “Ъ” была запущена в 2013 году, спустя семь лет проект прервался из-за пандемии коронавируса. Летом 2025 года “Ъ” воссоздал академию в обновленном формате. После конкурса эссе и собеседования сформировалась группа из 24 человек; большинство — студенты и недавние выпускники вузов. Лекционный курс составил более чем 200 часов. Слушатели узнали об экономике медиахолдинга, работе журналиста в разных жанрах и особенностях функционирования сегментов редакции. Также они смогли пройти стажировку в “Ъ” и подготовили учебную газету.

Новый набор академии планируется в 2026 году.