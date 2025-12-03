Российский аналог «Оземпика» будет продаваться в Парагвае

Российская компания «Герофарм» вывела свой «Семавик» на третий зарубежный рынок. Теперь средство продается под маркой Somero в Парагвае, сообщили “Ъ” в компании.

Первая поставка препарата объемом 10 тыс. упаковок была направлена в страну в октябре. Препарат зарегистрирован в Парагвае и уже продается в некоторых местных аптеках.

«Семавик» — аналог «Оземпика» от датской Novo Nordisk. Эти препараты на основе семаглутида изначально были разработаны для лечения сахарного диабета второго типа, но стали широко использоваться для борьбы с ожирением. По данным DSM Group, в российской фармрознице продажи «Семавика» в январе—сентябре составили 13 млрд руб., в 2,8 раза больше год к году.

Ранее «Герофарм» сообщала о выводе «Семавика» на рынки Казахстана и Азербайджана.

Виктория Колганова