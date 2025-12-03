Глава «Росатома» обсудил вопросы безопасности Запорожской АЭС с главой МАГАТЭ

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудили вопросы по обеспечению безопасности Запорожской АЭС во время встречи в Вене в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Господин Лихачев отметил, что на линии боевого соприкосновения в Запорожской области ситуация «не становится легче». По его словам, беспилотники ВСУ прилетают в город-спутник ЗАЭС Энергодар и на береговую линию в черте города. «Мы сделаем все, чтобы не допустить никаких новых рисков, никаких эксцессов, связанных с безопасностью Запорожской станции, и эта позиция полностью поддержана руководством МАГАТЭ»,— рассказал глава «Росатома» журналистам в рамках международного симпозиума по искусственному интеллекту (цитата по «РИА Новости»).

Стороны также обсудили основные направления сотрудничества между госкорпорацией и агентством, в том числе участие «Росатома» в тематических инициативах и программах МАГАТЭ. Участники встречи подтвердили приверженность дальнейшему развитию взаимодействия.

ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе и имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.