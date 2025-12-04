Импортер вина Simple Group завершил обновление кадров

Исполнительным директором Simple Group назначена Марья Дей, сообщили “Ъ” в компании. Ранее она возглавляла Pony Express (логистический оператор), а также занимала руководящие должности в «Пятерочке», «Магните» и Ozon. В Simple она будет отвечать за операционное управление компании. В числе ее ключевых задач будет масштабирование бизнеса и продвижение проекта «Большое русское вино», направленного на дистрибуцию российских вин.

Операционным директором группы назначен Дмитрий Забаров, возглавлявший с 2016 года в компании управление цепочками поставок. Руководить ИТ-направлением Simple будет Алексей Воропаев, ранее работавший в «АльфаСтраховании» и «МегаФон Ритейле». Старший сын основателя и президента Simple Максима Каширина Денис Каширин был назначен на должность коммерческого директора B2C Simple. Финансовым директором компании группы стала Мария Егорова, работающая в компании с 2019 года в качестве руководителя управления коммерческих финансов.

Маркетинговое направление Simple Group возглавила Мария Дементьева, пришедшая из пивоваренной компании AB InBev Efes. Директором по работе с персоналом компании стал Сергей Зайцев, имеющий опыт работы в таких международных компаниях, как PepsiCo и Philip Morris International.

Таким образом, Simple Group завершила кадровые перестановки, проходившие в течение всего 2025 года. Обновление топ-менеджмента включало в себя как внутренние повышения, так и новых руководителей, отмечают в компании. Там ожидают, что новые назначения приведут к повышению эффективности группы.

Simple Group основана в 1994 году Максимом Кашириным и Анатолием Корнеевым. Группа импортирует алкогольную продукцию от более чем 450 производителей из 45 стран, дистрибуция проходит в том числе через собственную сеть винотек. По данным СПАРК, в 2024 году выручка компании увеличилась на 30,4% год к году, до 37,07 млрд руб.

Владимир Комаров