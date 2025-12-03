В добровольческой бригаде «БАРС-Курск» появится высокотехнологичное подразделение

На базе добровольческой бригады «БАРС-Курск» появится высокотехнологическое подразделение, в чьи задачи войдет борьба с беспилотниками. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Как написал губернатор, подразделение будет специализироваться на испытаниях и внедрении новейших систем связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР). Новый отряд также будет испытывать современные средства борьбы с БПЛА, системы разминирования и образцы робототехники.

Партнером подразделения выступил «Центр беспилотных систем и технологий», соглашение с которым правительство региона подписало в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Степан Мельчаков