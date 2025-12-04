Старые болезни не успели за новым перечнем

В Санкт-Петербурге суд отказался направлять на медицинское освидетельствование находящегося в СИЗО экс-миллиардера Темура Псутури, который проходит по делу о незаконном обналичивании средств. Следствие полагает, что учредитель компании «Строй-Инвест» вместе с сообщниками якобы выводил деньги через подконтрольные фирмы, сумев извлечь свыше 550 млн рублей. Сам предприниматель уверен в своей невиновности, а его защита между тем настаивает, что бизнесмен, согласно обновленному перечню, имеет заболевания, которые препятствуют содержанию за решеткой.

Фото: Сергей Гарбовски, Коммерсантъ В былые годы Темур Псутури стабильно входил в сотню богатейших бизнесменов города. Его состояние в разное время оценивалось от 1,5 до 5,9 млрд руб. Среди основных активов значились СК «Строй-Инвест», ПАО ГК «Роллман», «Груз-строй», СМУ «Северо-Запад», сеть MaxHome и офшор «Самел менеджмент»

Как стало «Ъ Северо-Запад», 2 декабря Санкт-Петербургский городской суд прекратил производство по апелляционным жалобам адвокатов Темура Псутури, которые были поданы на отказ нижестоящей инстанции направить подсудимого на медицинское освидетельствование. 51-летний бизнесмен находится под стражей с июня 2023 в ФКУ УФСИН СИЗО №1 «Кресты». В августе текущего года администрация пенитенциарного учреждения оставила без внимания его просьбу провести тщательную врачебную диагностику, сославшись на отсутствие оснований.

После этого защита коммерсанта обратилась в суд. В заявлении говорилось, что заболевания находящегося в неволе предпринимателя серьезно прогрессируют, что становится заметно даже визуально.

Петроградский райсуд, в свою очередь, заключил, что состояние экс-миллиардера оценивается как удовлетворительное. В своем решении суд основывался в том числе на данных проведенного сразу после задержания медосмотра. Однако, по мнению адвокатов Темура Псутури, его результаты утратили свою актуальность в связи с недавними законодательными изменениями.

Так, обращает внимание суда защита, 5 июля 2025 года вступило в силу постановление правительства № 930, расширяющее список тяжелых заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей обвиняемых в совершении преступлений. Согласно обновленному документу, в него включены, в том числе ишемическая болезнь сердца, эссенциальная гипертензия и артроз акромиальный ключичного сочленения.

Все эти недуги, подчеркивают адвокаты, были диагностированы у господина Псутури еще до его заключения в СИЗО, но на момент освидетельствования в 2023 году еще не были включены в перечень.

Защита утверждает, что аналогичные заявления на имя начальника изолятора, а также к уполномоченному по правам человека, в прокуратуру и иные структуры подавались самим бизнесменом более десяти раз. В них фигурант, помимо прочего, жалуется на то, что все это время он сидит в одиночной камере.

Правоохранительные органы считают, что предприниматель организовал преступное сообщество, участники которого с 2021-й по 2023 год якобы нелегально обналичили 7,8 млрд рублей и извлекли доход, превышающий 552 млн рублей. В числе арестованных также гендиректор ООО «Зодчий» Сергей Лукьянов, главбухг ООО «Бумпро» Екатерина Китаева, менеджер ООО «Маер Групп» Александра Щеглова, начальник юротдела ООО «Возрождение» Руслан Утяганов, безработные Даниил Рыкачев и Леван Кобалия. Второй предполагаемый организатор — Кирилл Москаленко, занимавший ранее пост гендиректора в СК «Строй-Инвест».

