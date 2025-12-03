Бренду уточнили рецептуру

Суд по интеллектуальным правам признал законной регистрацию товарного знака «Три шоколада» за компанией «Хлебпром» (производит кондитерскую продукцию под брендами Mirel и «Русская нива»). По мнению суда, это обозначение не вошло во всеобщее употребление, имеет различительную способность и подлежит правовой охране. Иск «Фили-Бейкер», требовавшего снять охрану с бренда «Три шоколада», был отклонен.

Очередной виток разбирательств между кондитерами по поводу обозначения «Три шоколада» закончился в пользу «Хлебпрома». Об этом свидетельствует опубликованное в картотеке арбитражных дел решение суда по интеллектуальным правам (СИП), вынесенное 21 ноября по спору «Фили-Бейкер» с «Хлебпромом».

Напомним, Роспатент зарегистрировал товарный знак «Три шоколада» за «Хлебпромом» с приоритетом от февраля 2018 года. «Фили-Бейкер» подавал возражения против регистрации знака в Палату по патентным спорам, но эти попытки успехом не увенчались. После чего компания оспорила решение Роспатента в суде.

Доводы иска сводились к тому, что потребители, кондитеры и работники торговли воспринимают это словосочетание в качестве наименования вида торта и его рецепта, а не как марку конкретного производителя. В подтверждение истец ссылался на итоги опросов «Левада-Центра» (признан иноагентом) и ВЦИОМа.

По мнению «Фили-Бейкер», ответчик злоупотребляет правом, а монополизация обозначения «Три шоколада» за одним правообладателем ущемляет права конкурентов на рынке кондитерских изделий.

Однако СИП с этим не согласился, посчитав недоказанным, что спорное обозначение было известно большинству потребителей до февраля 2018 года и вошло во всеобщее употребление. Результаты соцопросов, по мнению суда, «имеют ряд методологических нарушений, не позволяющих объективно оценить восприятие спорного обозначения со стороны потребителей и профессиональных субъектов рынка и отнести спорный товарный знак к обозначениям, не обладающим различительной способностью».

При этом суд учел итоги исследования ФНИСЦ РАН от 1 апреля 2024 года, по которому большинство респондентов считают «Три шоколада» брендом, а не рецептом торта и связывают обозначение с конкретной компанией, чаще всего именно с «Хлебпромом». СИП также не увидел в действиях ответчика злоупотребления правом и ущемления интересов конкурентов-кондитеров. В итоге бренд остался за «Хлебпромом».

Ранее правообладателю не удалось запретить «Фили-Бейкер» использовать это обозначение в описании торта на своем сайте. Суды трех инстанций отклонили иск «Хлебпрома» о прекращении использования бренда и взыскании 5 млн руб. компенсации, решив, что «Фили-Бейкер» использовал спорное обозначение лишь в информационных целях для указания на рецепт и вид торта. В основу решений легли результаты тех же соцопросов «Левада-Центра» (признан иноагентом) и ВЦИОМа, которые теперь были раскритикованы СИП.

Анна Занина