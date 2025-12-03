Чуйченко до сих пор благодарен органам госбезопасности за «благородное увольнение»

Министр юстиции России Константин Чуйченко рассказал, что до сих пор благодарен органам государственной безопасности за то, как его «благородно» уволил бывший премьер-министр Сергей Степашин. Последний также возглавлял ленинградское управление КГБ в 1990-е годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр юстиции России Константин Чуйченко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр юстиции России Константин Чуйченко

Константин Чуйченко выразил благодарность органам госбезопасности, выступая с поздравительным словом на премии «Юрист года». Министр вручил ее господину Степашину в специальной номинации «За особый вклад в развитие государства и права».

В своей речи господин Чуйченко отметил, что Сергей Степашин не только «яростный государственник», но и порядочный человек. «Он увольнял меня из органов безопасности, но сделал это так благородно, что я до сих пор этим органам благодарен»,— поделился министр юстиции. Господин Степашин в ответ подметил, что увольнял Константина Чуйченко по его собственному желанию и что если бы этого не случилось, тот так и не стал бы министром.

Константин Чуйченко служил в органах госбезопасности в 1989–1992 годах. Сергей Степашин с 1991 года занимал должность начальника Управления КГБ по Ленинградской области, а позже стал заместителем гендиректора Агентства федеральной безопасности — предшественника нынешней Федеральной службы безопасности.

Степан Мельчаков, Анастасия Корня