Турист крымчал

Средняя стоимость ночи в гостиницах Крыма осенью достигла 10,25 тыс. руб., прибавив 15,4% год к году. Причина — в высоком спросе, который увеличился на 44%. Это самая выраженная динамика среди популярных российских туристических регионов. Осенью количество прожитых броней в российских гостиницах в целом увеличилось только на 4% год к году из-за растущей конкуренции с зарубежными направлениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Средняя стоимость ночи в отелях Крыма в сентябре—ноябре составила 10,25 тыс. руб. с учетом дополнительных услуг, год к году показатель вырос на 15,4%. Такие данные приводит TravelLine (система управления гостиничными продажами). Это наиболее выраженный рост среди топ-10 внутренних направлений и почти втрое опережает средний рост по стране — 5,2% год к году, до 8,5 тыс. руб. за ночь. Аналитики OneTwoTrip тоже зафиксировали сдержанный рост в целом по стране: средняя стоимость ночи осенью выросла на 1,3%, до 8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Основной фактор опережающего роста стоимости размещения в Крыму — высокий спрос.

В туроператоре «Алеан» говорят, что количество бронирований на полуострове на осень увеличилось на 44% год к году. По данным регионального министерства курортов и туризма, в январе—сентябре полуостров посетили 6 млн человек, что на 16% больше год к году. Позитивный тренд прослеживается с прошлого года за счет постепенного восстановления спроса: в 2022–2023 годах Крым активно терял туристов из-за близости к местам боевых действий и действующих ограничений на работу аэропорта. Но впоследствии путешественники адаптировались.

Осенью дополнительными факторами увеличения интереса к Крыму стали сезонное снижение цен на услуги и размещение и переориентация турпотока из соседнего Краснодарского края, считают в «Алеане». Анапа, Сочи и Геленджик в этом году продемонстрировали снижение спроса. Это может быть связано в том числе с ограничениями на работу части пляжей из-за разлива мазута в Керченском проливе в декабре прошлого года. Согласно TravelLine, регион этой осенью оказался одним из аутсайдеров по росту гостиничных цен: средняя стоимость проданной ночи увеличилась только на 1,2% год к году, до 9,8 тыс. руб.

Краснодарский край тем не менее находится на втором месте среди российских регионов по числу туристических прибытий.

В январе—октябре его посетили 8,3 млн человек, выше только показатель Москвы — 10,3 млн человек, следует из данных, обнародованных на днях вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В итоге плохие результаты Краснодарского края сказываются на показателях всей страны. По данным TravelLine, количество прожитых бронирований в России за осень выросло только на 4% год к году.

Директор по развитию отельного рынка «Туту» Юрий Вьюшин говорит, что за год рост цен на размещение в России замедлился вдвое из-за растущей конкуренции с зарубежными направлениями. На это указывают и результаты исследования «Островок B2B»: по итогам высокого туристического сезона (июнь—сентябрь) 53% туристических агентов отметили, что в структуре спроса преобладали заграничные направления, 17% сообщили, что спрос распределился равномерно. Поездки по России преобладали в структуре запросов только у 30% турагентов. Основную конкуренцию российским курортам, по мнению аналитиков «Алеана», составляют массовые зарубежные пляжные направления — Турция, Таиланд и ОАЭ, предлагающие относительно невысокие цены на путешествия в межсезонье.

Ограниченные возможности роста цен в перспективе могут сказаться на бизнесе российских отельеров. Хотя сами компании пока не фиксируют проблем. В Azimut Hotels рассказали “Ъ”, что спрос на размещение в Москве этой осенью был на уровне прошлого года. Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба заявил, что показатели сети опережают средние по рынку (средний тариф по итогам января—сентября вырос на 9% год к году, до 7,2 тыс. руб. за ночь).

Александра Мерцалова