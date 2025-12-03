Б1: выдача ипотеки в России сократилась почти вдвое

Российские банки в январе-сентябре 2025 года выдали 590 тыс. ипотечных кредитов. Это на 44% меньше, чем за девять месяцев прошлого года. Об этом на конференции «Ъ» сообщила Ольга Архангельская, руководитель направления по оказанию услуг компаниям сектора недвижимости, гостиничного бизнеса и строительства, государственного и транспортного секторов ГК Б1.

После снижения ключевой ставки до 16,5% ипотечное кредитование перешло к росту, как и продажи жилья в новостройках, отметила эксперт. В третьем квартале 2025 года доля ипотечных сделок составила порядка 77%, что свидетельствует о сокращении использования рассрочки. При этом большинство сделок проходило по льготным программам.

В конце ноября Министерство финансов повысило до 4 трлн руб. прогноз по выдаче ипотеки на 2025 год. Это на 200 млрд руб. больше предыдущей оценки. Как сообщил замминистра Иван Чебесков, в 2026 году ожидается сохранение этого уровня, но с увеличением доли рыночных программ.

По данным ЦБ, за первые три квартала 2025 года в России было выдано ипотечных кредитов на сумму 2,65 трлн руб. Из них около 83% (2,21 трлн руб.) пришлось на льготные ипотечные программы.