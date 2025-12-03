Поджоги разбили по статьям

В Москве в военный суд поступило уголовное дело 39-летнего уроженца Херсонской области Дмитрия Балоги (внесен в реестр террористов и экстремистов). Он обвиняется в поджоге в 2023 году нескольких гражданских объектов, а также оборудования сотовых операторов «МегаФон», МТС и Tele2. По данным следствия, фигурант также намеревался совершить диверсию в воинской части, но не успел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Во 2-м Западном окружном военном суде 3 декабря прошло первое заседание по уголовному делу Дмитрия Балоги (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Как выяснилось в ходе слушания, которое провел судья Антон Какадеев, Балога окончил Аграрный лицей в Николаевской области Украины, где занимался фермерством. В начале 2014 года перебрался в Россию и через два года получил гражданство РФ. Поначалу жил и работал в Магаданской области, там он до сих пор зарегистрирован. Позже перебрался в подмосковное Домодедово, где проживает его супруга, и поселился у нее. До задержания работал водителем в логистической компании. Ранее был судим по ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Сам фигурант уточнил в суде, что тогда получил условный срок, поскольку всего лишь перевозил контрафактный алкоголь.

Сейчас Дмитрию Балоге вменяются в вину сразу несколько статей УК РФ: 281.3, 205.4, 281, 205 и 275 (организация диверсионного сообщества, финансирование терроризма, покушение на преступление, диверсия, террористический акт и государственная измена).

Задержан он был сотрудниками ФСБ в феврале прошлого года. По данным спецслужбы, в апреле 2023 года обвиняемый по своей инициативе вышел на представителей запрещенного в России террористического «Легиона "Свобода России"», которым стал передавать данные о российских военных объектах.

Впоследствии, уже по заданию кураторов, по данным силовиков, поджег в мае 2023 года релейные шкафы на железной дороге, причинив тем самым РЖД ущерб в размере более 300 тыс. руб.

Вскоре после этого он сжег в Домодедово техоборудование операторов связи «МегаФон», МТС и Tele2 (ущерб составил 3 млн руб.).

Затем на территории института повышения квалификации сотрудников МВД России злоумышленник совершил поджог двух служебных автобусов и повредил еще один, причинив ущерб почти на 13 млн руб.

А в начале февраля 2024 года пришел черед частного автомобиля — фигуранту не понравился знак «Z» на заднем стекле.

К этому моменту обвиняемого уже разыскивали: силовики вычислили его личность по записям видеокамер, на которых он засветился. Сначала его задержали по подозрению в умышленном уничтожении имущества. 12 февраля он был заключен под стражу.

Позже в ходе расследования, когда были установлены мотивы действий фигуранта, в деле появились куда более тяжкие статьи УК. Кроме того, следствие установило, что Балога планировал совершить еще одну диверсию — на территории одной из воинских частей.

На первом судебном заседании был рассмотрен вопрос о продлении обвиняемому срока ареста сразу на полгода. Прокурор в пользу ходатайства привел вполне стандартный основной довод: фигурант обвиняется в особо тяжких преступлениях, поэтому, оказавшись на свободе, может скрыться от правосудия. Дмитрий Балога против удовлетворения ходатайства возражал резко и эмоционально. «Я лишен свободы уже год и десять месяцев. С обвинением не согласен и прошу перевести меня на домашний арест в наш с женой дом в Домодедово. У меня там временная прописка на пять лет»,— сказал он.

Защищала подсудимого адвокат по назначению. Она поддержала подзащитного, заметив, что прокурор мотивировал необходимость продления содержания под стражей подсудимого одной лишь тяжестью предъявленного обвинения.

«Этого явно недостаточно, о чем не раз говорилось в постановлениях пленумов Верховного суда РФ»,— сказала адвокат.

Впрочем, судья Какадеев посчитал обоснованной позицию прокурора и удовлетворил его ходатайство, оставив Дмитрия Балогу в СИЗО еще на полгода. Интересно, что подсудимый заявил, что не будет обжаловать это решение, поскольку сосредоточится на подготовке к слушаниям своего дела по существу.

Алексей Соковнин