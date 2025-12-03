Сийярто призвал Украину прекратить атаки на энергоинфраструктуру и танкеры

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Киев прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру и танкеры в море. Эти нападения в Будапеште рассматривают как попытку «лишить Венгрию возможности бесперебойного снабжения нефтью», указал он.

«В последние дни украинцы неоднократно совершали нападения на маршруты транспортировки нефти, насосные станции и другую инфраструктуру, использующуюся для поставок в Венгрию,— сказал Петер Сийярто венгерским журналистам в Брюсселе (цитата по ТАСС).— Все это означает, что они атакуют объекты гражданской инфраструктуры».

Господин Сийярто заявил, что Будапешт «настоятельно призывает украинцев немедленно прекратить создавать угрозу энергетической безопасности Венгрии».

Призыв прозвучал в свете недавних атак на танкеры Kairos и Virat у турецкого побережья и танкер Midvolga 2, который следовал из России в Грузию с продовольственным грузом. Президент РФ Владимир Путин говорил, что в ответ на такие действия Россия может отрезать Украину от моря.

Анастасия Домбицкая