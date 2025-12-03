FT: ЕС может потребовать, чтобы 70% важнейших товаров производились в Европе

Еврокомиссия рассматривает возможность введения целевых показателей, в соответствии с которыми до 70% критически важных товаров должны быть произведены в странах ЕС. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным газеты, проект новых правил будет представлен 10 декабря. При этом эти нормы еще могут быть изменены или вообще отложены. Отмечается, что соблюдение таких норм может стоить компаниям до €10 млрд, так как европейские комплектующие обычно дороже. FT пишет, что проект курирует еврокомиссар по промышленности Стефан Сежурне.

По данным источников, если эти предложения будут одобрены, для разных отраслей, признанных жизненно важными, будут введены разные нормы того, какой процент продукции и комплектующих должен быть произведен внутри ЕС: до 70% для важнейших отраслей. В частности, такого рода нормы могут быть введены в отношении производства автомобилей. Это будут не жесткие требования, а скорее целевые показатели, соблюдение которых позволит компаниям получать льготы, кредиты и другие меры поддержки в ЕС. Кроме того, от государственных учреждений могут потребовать закупать только товары, соответствующие этим нормам.

Источники отмечают, что одним из примеров при разработке таких норм стала китайская программа импортозамещения «Made in China 2025». «Мы пытаемся соблюсти хрупкий баланс между столь необходимой защитой нашей промышленности и открытостью, важной для ДНК Европы»,— цитирует FT одного из европейских чиновников, пожелавшего остаться анонимным.

