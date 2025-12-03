Самолет не иголка

Власти Малайзии возобновят поиски Boeing, пропавшего 11 лет назад. Они начнутся 30 декабря и продлятся около двух месяцев, сообщает местный минтранс. Речь о самолете авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года. Через 40 минут после вылета он исчез с радаров. На борту находились 227 пассажиров, в том числе один россиянин и 12 членов экипажа. Предполагается, что самолет рухнул в южной части Индийского океана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Чем окончились предыдущие поисковые операции, напоминает главный редактор портала для авиапассажиров FrequentFlyers.ru Илья Шатилин: «Первые поиски закончились безрезультатно. Было понятно, что самолет целенаправленно изменил курс и полетел в другую сторону. Позднее были найдены некоторые обломки, фрагменты. Сначала нашли какую-то аэродинамическую поверхность на острове Реюньон, какие-то еще мелкие обломки, но которые принесло, очевидно, течением. Самолет упал, скорее всего, где-то в море, где именно, пока никто не знает. Было достаточно много поисков, в том числе подводных, но в итоге их свернули, потому что они оказались очень дорогими: потрачено больше $150 млн. Это, наверное, одна из самых масштабных поисковых операций за всю историю гражданской авиации, которая пока ни к чему не привела».

Первые поиски продлились более трех лет при поддержке Малайзии, Австралии и Китая. В общей сложности было обследовано около 120 тыс. кв. км морского дна. Сейчас искать обломки самолета будет частная американская компания Ocean Infinity. В марте прошлого года власти Малайзии одобрили с ней контракт по принципу «не найдено — не платим». При этом новый виток расследования скорее направлен на то, чтобы успокоить общественность, считает основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков:

«Это просто очередная попытка найти какую-то правду, разгадать эту загадку, снять теории заговора, которые очень активно формируются вокруг этой катастрофы, а виной всему именно то, что самолет не был найден. Это попытка успокоить общественность: чем больше прошло времени, тем меньше вероятность найти первопричины. В продолжении этих поисков, я думаю, прежде всего заинтересованы власти Малайзии и авиакомпания, которые хотят снять с себя какие-то подозрения.

Поскольку информации мало и доступ к ней ограничен, версии о теракте, умышленном угоне или сознательных действиях пилота сейчас кажутся примерно одинаково вероятными.

Одна из проблем как раз в том, что не все готовы делиться информацией. Она вроде есть, если ее воедино собрать, то возникает вероятность все-таки приблизиться к разгадке, хотя и без гарантии установления первопричины. И это каждый раз продвигает необходимость возобновления расследования и запускает новую волну поиска: наймем других расследователей, которые будут независимо смотреть, может быть, появятся какие-то новые данные. Я могу лишь предположить, что есть какие-то зацепки, которые позволяют рискнуть компании Ocean Infinity, раз они готовы соглашаться на такие условия, либо у них есть хороший бюджет, который они готовы потерять в результате этих поисков».

В ходе поисковой операции планируется исследовать около 15 тыс. кв. км морского дна. Если компании Ocean Infinity удастся найти обломки, она получит $70 млн.

Астон О'Салливан