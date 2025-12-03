Сикоркий: Европа закупит у США ракеты для Patriot на 500 млн для Украины

Польша, Норвегия и Германия закупят американские ракеты для комплексов ЗРК Patriot на сумму $500 млн. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Закупленные ракеты впоследствии отправят на Украину.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

Фото: Yves Herman / Reuters Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

Фото: Yves Herman / Reuters

«Вместе с Норвегией и Германией мы объявили о своем участии в программе закупки американского оружия для того, чтобы после отправить его на Украину»,— сказал господин Сикорский, пояснив, что речь идет о ракетах к батареям Patriot (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что в совокупности три страны выделят на эти цели $500 млн. Польша со своей стороны вложит $100 млн. Закупки будут осуществляться через механизм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

PURL был разработан Вашингтоном совместно со странами Европы и запущен в августе. Соглашение предполагает, что США продают оружие европейским союзникам, которые затем передают его Украине.

По словам польского министра, средства на эти цели будут взяты из денег, которые страны выделяли для инвестиций в оборонный фонд ЕС. Поскольку Венгрия заблокировала перевод средств Украине, средства решено было перенаправить на американское оружие.

Анастасия Домбицкая