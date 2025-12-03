ЕС собирается отказаться от российской нефти

Еврокомиссия планирует представить законодательное предложение о поэтапном прекращении импорта российской нефти в ЕС до конца 2027 года, объявил 3 декабря Совет ЕС, сообщив о достижении предварительного соглашения о поэтапном отказе от импорта газа из РФ. Содержащееся в этом регламенте требование о представлении национального плана диверсификации поставок будет применяться и к государствам—членам ЕС, продолжающим импортировать российскую нефть. Предварительное соглашение должно быть одобрено Советом и парламентом ЕС.

ЕС уже запретил морской импорт российской нефти. Поставки по нефтепроводу «Дружба» продолжаются в Венгрию и Словакию. По данным “Ъ”, в 2024 году Словакия импортировала 4,2 млн тонн российской нефти, Венгрия — 4,56 млн тонн, это 82% и 84% от всех поставок в страны соответственно. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, слова которого приводит ТАСС, заявил, что страна не согласится с «диктатом» ЕС и обжалует в суде любые официальные решения о запрете поставок нефти и газа из России. Анатолий Костырев