«Автомобилист» проиграл «Металлургу» на последней минуте матча КХЛ
Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил «Металлургу» со счетом 5:6 (0:0, 4:2, 1:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Екатеринбурге при поддержке 12 тыс. зрителей.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В составе «Автомобилиста» отличились: Джесси Блэкер (22:36),Брукс Мэйсек (24:16), Максим Осипов (30:16), Рид Буше (39:48) и Александр Шаров (51:32).
У гостей шайбы забросили Никита Михайлис (32:13), Владимир Ткачев (33:01), Данила Паливко (44:22), Роман Канцеров (45:37), Дмитрий Силантьев (56:22) и Робин Пресс (59:59).
«Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 52 очка. «Автомобилист» с 37 баллами располагается на четвертом месте.
Следующий матч «Шоферы» проведут дома против «Северстали» 5 декабря.
Ранее стало известно, что хоккеист Владимир Галкин представит «Автомобилист» на матче звезд КХЛ в Екатеринбурге.