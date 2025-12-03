Anthropic запрограммирована на IPO

Стартап Anthropic, разработчик популярного чат-бота Claude, планирует выход на IPO. Размещение может состояться уже в следующем году, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По оценке издания, это может стать крупнейшим публичным размещением в истории. Для подготовки к листингу привлекли ту же юридическую фирму, которая выводила на IPO Google и LinkedIn. Параллельно Anthropic проводит частный раунд финансирования, который может оценить компанию минимум в $300 млрд. Эта сумма включает подтвержденные инвестиционные обязательства на $15 млрд от Microsoft и Nvidia, уточняет CNBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Все это происходит на фоне слухов о возможном выходе на биржу главного конкурента Anthropic — OpenAI. Эксперты говорят, что оба размещения станут тестом для интереса инвесторов к убыточным ИИ-компаниям, учитывая надувшийся «пузырь» в этом секторе. Но сооснователь клуба для предпринимателей ShareAI Александр Горный уверен, что сейчас такие проекты — на пике инвестиционного спроса: «Для ритейл-инвесторов это будет очень интересно. Все знают про чат-боты, все ими пользуются, компания на слуху. Это как раз тот самый случай, когда обычный человек побежит покупать акции, не читая отчетность. Что касается конкуренции между разработчиками ИИ, то не думаю, что здесь им придется бороться за внимание инвесторов. Какими бы компании ни были большими, как бы много акций они ни продали, это все равно не очень большой объем на фоне биржевых торгов. Пусть даже на IPO по $100 млрд они привлекут, американский рынок вполне может отдать $200 млрд, и это не конкуренция между собой. У игроков не возникнет проблем с тем, что не хватает денег приобрести бумаги обеих компаний и придется выбрать только одно IPO. Если говорить о том, куда могут пойти привлеченные средства, то первое — это дикие зарплаты сотрудникам. Второе — такие же траты на дата-центры и подобное. И третье — это покупка каких-то конкурентов».

В ноябре аналитики Bank of America сообщили о том, что глобальные портфельные управляющие беспокоятся из-за так называемого пузыря ИИ. Менеджеры крупнейших мировых инвестфондов видят риски в высоких темпах роста IT-компаний, активно внедряющих технологию искусственного интеллекта. Также их настораживают огромные объемы инвестиций, которые пока не приносят достаточной отдачи. Ситуацию сравнивают с кризисом доткомов, который случился четверть века назад. Тогда лопнувший пузырь обвалил американский фондовый рынок и экономику страны. Сейчас действительно есть повод для беспокойства, полагает сооснователь ИИ-интегратора Metalab Сергей Батулин: «"Пузырь" надувается с помощью крупнейших игроков: Amazon, Google и так далее. Если посмотрите, как работает сейчас сам Anthropic, то у него партнерская программа состоит из клиентов Microsoft Azure, облачных провайдеров, работающих на "железе" Nvidia, которая в том числе туда инвестирует деньги, и инфраструктуры Amazon AWS. И, конечно, данным партнерам очень выгодно, если тот же Anthropic выйдет на IPO, потому что общая капитализация всех этих компаний будет продолжать надуваться. А когда капитализация растет, то это фактически влияет на рост ВВП, потому что эти деньги отражаются в этом показателе. Поэтому это интересно и правительству США. Все с этого выигрывают. Но это реальный "пузырь". Что они, так скажем, произвели хорошего и насколько справедливы эти оценки, это вопрос.

Объективно, если мы сейчас посмотрим на выручку и доходы OpenAI, то они убыточные. Если говорить про бигтех в целом, то он приносит деньги, но явно не инвестиции в ИИ. То есть сегодня это, скорее, фишка для роста капитализации».

Чат-бот Claude от компании Anthropic считается самым надежным инструментом для корпоративных клиентов с точки зрения безопасности. А ChatGPT от OpenAI по-прежнему находится на первом месте по количеству еженедельно активных пользователей с показателем в 800 млн. Компания Anthropic заявила об активном расширении: она запускает проект по строительству дата-центров на $50 млрд в США, а также втрое увеличила штат сотрудников за рубежом.

Светлана Белова