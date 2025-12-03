Экс-глава Верховного суда Адыгеи получил второй иск Генпрокуратуры

Октябрьский районный суд Краснодара принял к производству иск Генпрокуратуры к бывшему председателю Верховного суда (ВС) Адыгеи Аслану Трахову об обращении в доход государства имущества, полученного с нарушением антикоррупционных мероприятий. По данным ГАС «Правосудие», всего в качестве ответчиков по иску привлекаются 42 физических лица и две компании — «Агро-Юг» и «Дарстрой-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-председатель Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов

Фото: Верховный Суд Республики Адыгея Экс-председатель Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов

Фото: Верховный Суд Республики Адыгея

Помимо экс-главы ВС Адыгеи, претензии надзора предъявлены его жене Светлане и сыну Рустему, бывшему председателю Прикубанского райсуда Краснодара. Также прокуратура требует изъять имущество Сусаны Коблевой, дочери Аслана Трахова, и ее бывшего мужа Каплана Коблева. В числе ответчиков оказались бывший депутат заксобрания Кубани Аслан Курузов и его дочь Зарема Трахова, жена Рустема Трахова. В числе ответчиков указаны лица, которые вместе с Капланом и Сусаной Коблевыми привлекаются в качестве обвиняемых по делу о мошенничестве,— Александр Агеев, Алексей Еремышко и Антон Самардак.

Иск Генпрокуратуры к семье Траховых уже второе обращение надзорного ведомства в суд в рамках мероприятий, проводимых на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам». Первый иск также был изначально подан в Октябрьский райсуд Краснодара, по месту жительства Аслана Трахова, но затем дело было передано в Волжский горсуд Волгоградской области. В сентябре 2025 года суд изъял имущество бывшего высокопоставленного судьи и его родственников на сумму около 13 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар