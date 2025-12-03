Премиум обосновался в онлайне

Российские потребители все меньше боятся покупать дорогие товары через маркетплейсы. Так, на Ozon в январе—сентябре 2025 года было продано автомобилей на 4 млрд руб., что почти в четыре раза больше год к году, а сумки стоимостью дороже 60 тыс. руб. заказывали вдвое чаще. Такая ситуация складывается в том числе из-за промоакций маркетплейсов, которые размывают у покупателя представления о регулярных ценах товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Половина покупателей положительно оценивает появление товаров премиального бренда на маркетплейсе и только 3% считает, что им не место там, следует из данных Easy Commerce (технологический партнер компании Okkam). При этом большая часть (68%) покупателей приобретает дорогие товары прямо на онлайн-площадке, даже не заходя на сайт бренда, выяснили аналитики.

Как следует из данных, предоставленных “Ъ” Easy Commerce, в январе—сентябре 2025 года продажи дорогостоящих товаров через онлайн-платформы росли кратно. Например:

на Ozon продажи автомобилей по итогам девяти месяцев составили 4,2 млрд руб., что в 3,7 раза больше год к году;

продажи сумок стоимостью дороже 60 тыс. руб. на той же площадке выросли вдвое год к году, до 209,7 млрд руб.;

продажи бытовой техники дороже 60 тыс. руб. на Wildberries выросли в 3,3 раза, до 1,4 млрд руб.;

продажи антиквариата на «Яндекс Маркете» увеличились в 2,2 раза год к году, составив 16,8 млн руб.

Сами площадки частично подтвердили эти данные. В Ozon сообщили “Ъ”, что среди марок автомобилей, представленных на площадке, популярностью пользовались машины Tenet, Changan и Chery стоимостью в среднем 2–4 млн руб. В Wildberries отметили, что продажи крупногабаритной и малогабаритной бытовой техники стоимостью больше 60 тыс. руб. выросли даже чуть больше — в 3,7 раза. В «Яндекс Маркете» данные не прокомментировали. Товары премиум- и люкс-брендов российские потребители активно заказывают и из-за рубежа: в сервисе CDEK.Shopping рассказали, что за девять месяцев интерес их клиентов к этим сегментам вырос в полтора раза.

Увеличение оборота премиальной продукции в первую очередь связано с ростом уровня цифровизации потребления, считает руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. «Все больше покупателей втягиваются в процесс онлайн-торговли по всем сегментам, включая премиум»,— поясняет он.

Также на статистику может влиять то, что маркетплейсы часто проводят скидочные акции и потребители зачастую уже не воспринимают товары по их регулярной цене, отмечает господин Гафаров.

Стоит учитывать, что некоторые дорогие позиции, например смартфоны, все еще часто завозятся через «серые» каналы и продаются на маркетплейсах, говорит эксперт.

Стоить такие товары могут существенно дешевле, чем те, которые ввезены официально, но все равно достаточно для того, чтобы попасть в категорию дорогих.

Онлайн-площадки отвечают на рост спроса на дорогие товары запуском отдельных платформ и сервисов для их продажи. У «Яндекс Маркета» в октябре 2024 года появилась Ultima. Wildberries летом 2025 года запустил в своем приложении раздел «WB Бренды» с товарами люксовых и премиум-марок. Ozon в начале осени представил раздел Ozon Fashion Lux с премиальными товарами ушедших из РФ люксовых брендов, а в декабре у маркетплейса появилось отдельное приложение «Озон Селект» с товарами из схожих категорий.

Виктория Колганова